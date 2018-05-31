США невиліковним хворим дозволили приймати експериментальні препарати [ Редактировать ]
Невиліковним хворим у США дозволили приймати експериментальні препарати. Відповідний закон підписав президент Трамп. У штатах процедура затвердження нових методів лікування досить тривала, іноді на це ідуть роки.
Відтепер пацієнти зі смертельними захворюваннями зможуть отримувати лікування, яке ще не пройшло сертифікацію. Ініціатори нового закону - республіканська партія Трампа - певні, що нововведення допоможе вилікувати тисячі людей. Демократи ж уважають, що закон - небезпечний, бо дає фальшиву надію на одужання.
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