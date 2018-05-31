Підготовка до саміту за участю Дональда Трампа та Кім Чен Ина - триває.

Задля цього до Нью-Йорка прибув один із найвпливовіших людей у Північній Кореї - генерал Кім Ен Чхоль, колишній військовий шпигун. Востаннє візитери такого рівня з КНДР відвідували США 18 років тому, ще за президентства Білла Клінтона. Північнокорейський генерал уже зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео. Очікують, що лідери США та КНДР зустрінуться в Сингапурі 12 червня.