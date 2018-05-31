В воздухе столицы формальдегида в 5 раз больше допустимого. Фото: rbc.ua

В ряде районов Киева зафиксирован очень высокий уровень загрязнения атмосферы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК).

Такой уровень загрязнения зафиксирован вблизи площадей Бессарабская, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Кроме того, на площадях Бессарабская, Демеевская и Победы, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки и улице Довженко уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК.

С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По прогнозу синоптиков, такие условия сохранятся до 4 июня.

Ранее ученые сообщили, на сколько загрязнение воздуха укорачивает жизнь.