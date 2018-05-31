В центре Киева сгорел автобус, движение перекрыто (видео) [ Редактировать ]
В Киеве возле метро "Лукьяновская" дотла сгорел пассажирский автобус.
Пожар произошел около остановки общественного транспорта на ул. Дегтяревская, 17. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой и пожарники.
Движение трамваев было перекрыто, так как горящий автобус находился на обочине дороги вблизи от трамвайных путей. Полиция также перекрыла движение автомобилей со стороны метро "Лукьяновская".
Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", на данный момент заблокировано движение трамвайных маршрутов №14 и №15.
"Заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГосЧС", - отмечается в сообщении ведомства.
Днем ранее во Львове автохам мешал тушить пожар.
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