В Киеве возле метро "Лукьяновская" дотла сгорел пассажирский автобус.

Пожар произошел около остановки общественного транспорта на ул. Дегтяревская, 17. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой и пожарники.

Движение трамваев было перекрыто, так как горящий автобус находился на обочине дороги вблизи от трамвайных путей. Полиция также перекрыла движение автомобилей со стороны метро "Лукьяновская".

Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", на данный момент заблокировано движение трамвайных маршрутов №14 и №15.

"Заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГосЧС", - отмечается в сообщении ведомства.

Днем ранее во Львове автохам мешал тушить пожар.