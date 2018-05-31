Первый выпуск. Около ста курсантов - прошли обучение в украинской Полицейской академии. Сегодня они приняли присягу. Как это было - расскажет Даниил Снисар.

Впервые Полицейская Академия - выпускает своих учеников. Ряды патрульных пополнили 83 новоиспеченных копа. Базовым навыкам работы правоохранителей в Академии их обучали 4 месяца.

"Я прийняла для себе таке рішення, що я потрібна. Потрібна своєму народові. Я повинна внести свій внесок. Тому я тут", - говорит Екатерина Штепа, выпускница полицейской академии.

Быть ли копом - Екатерина решала почти два года. Теперь она сотрудник патрульной полиции. Рассказывает - обучение в академии - не для слабаков.

"Найважче?... тактична підготовка, напевно. прийоми рукопашного бою. Також Вогнева підготовка. Взагалі, дуже гарні викладачі. Все, що вони могли в нас вкласти - вони зробили", - говорит Екатерина Штепа, выпускница полицейской академии.

Тактическая и огневая подготовка, этика, стрессоустойчивость, управление транспортом. Курсанты изучают более 30 предметов. Теперь полученные навыки они применят на практике.

"Доверие - это так много и так мало. Но, это основное, что от вас нужно. Это основа нашей реформы, то, на чем будет базироваться закон и уважение к Вам. это главное, что от Вас требуется. Закон, законность и доверие", - сказал Арсен Аваков, глава МВД.

Обучение украинских полицейских проходит при содействии правительств Соединенных Штатов и Канады. Их представители сегодня тоже пришли поздравить выпускников.

"Мы с вами стали свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров в Украине, которая прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации - с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием", - скзал Мари Йованович, посол США в Украине.

"Правительство Канады поддерживает реформу полиции в Украине - с 2015-го. Была оказана поддержка в создании патрульной полиции, в подготовке преподавателей. Разработаны специализированные курсы и учебные программы. Это на самом деле - исторический день для украинской полиции", - сказал Карим Моркос, Директор отдела международного развития Посольства Канады в Украине.

После получения жетонов - немного свободного времени для общения с родственниками. А завтра большинство из этих - уже бывших курсантов - выйдут на свое первое патрулирование.