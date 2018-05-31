В Киеве прошел 7-й Национальный молитвенный завтрак, посвященный 1030-й годовщине крещения Киевской Руси. Политики, главы церквей и религиозных организаций, дипломаты и воины АТО молились вместе - в первую очередь, за мир в Украине.

Всего на мероприятие были приглашены около 700 гостей из 15-ти стран мира. К ним обратился Президент Петр Порошенко. Он заявил, что украинцы имеют конституционное право самостоятельно выбирать себе религию, и пообещал - в нашей стране никто не будет подвергаться гонениям за религиозные взгляды.

"Сила молитви була й тоді, коли наші війська виходили з оточення під Ізварине і під Должанським.. Сила молитви була й тоді, коли 15-го лютого 15-го року, незважаючи на те, що були оприлюднені маршрути виходу наших військ з-під Дебальцево, уявити собі не можете, як всю ніч я не міг заснути і молився, щоб Господь дав нам спасіння", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.