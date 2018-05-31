Президент Украины сегодня был в Ивано-Франковской области. В сельскую школу Петр Порошенко приехал на последний звонок, запустил новую линию на цементном заводе. А в Яремче - глава государства принял участие в Карпатском форуме регионального развития.

"Ивано-Франковскцемент" - один из крупнейших производителей в Украине. В прошлом году здесь начали строительство третьей линии. Сегодня ее запустил президент. По его словам - это дополнительные поступления в бюджет и новые рабочие места. А еще - возможность отправлять свою продукцию в страны Европы.

"Важливо що угодою про асоціацію з європейський союзом сьогодні скористалося більшість виробників. На сьогоднішній день в нас продукція експортується до Польщі, Румунії, Хорватії, до Латвії, Литви, Естонії, Угорщини і багатьох інших країн Євросоюзу. Це є яскравим прикладом ефективності нашої економічної політики ", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.

Помимо экономических вопросов, глава государства говорил и о событиях на Донбассе. Президент исключил две крайности - ура-патриотическое наступление, которое может стоить

миллионы жизней, и - капитуляцию. А решение Совбеза ООН о введении миротворческого контингента - назвал первым шагом к достижению мира.

"В коаліційну угоду німецького уряду внесли пункт про обов'язковість миротворчого контингенту на сході держави. Чому він так важливиий? Бо як тільки миротворці з'являються на Донбасі, російські окупаційні війська йдуть геть з українського Донбасу", - сказал Петр Порошенко, президент Украины.

Во второй половине дня президент отправился в Яремче, где принял участие в Карпатском форуме регионального развития. Чиновники, депутаты, главы объединенных территориальных громад говорили о развитии горных сел в условиях децентрализации.

"Хочемо в цьому напрямку залучити в тому числі народних депутатів уряд щоб на законодавчому рівні ми могли ініціювати відповідні надходження до місцевого бюджету. Ми вважаємо гірські території є унікальними а надходження є мізерними, я маю від господарювання лісогосподарськими підприємствами", - сказал Игорь Довирак, голова Печеніжинської ОТГ.

По словам Президента - местные власти не должны хранить деньги на депозитах.

"Кошти мають працювати сьогодні і зараз на людей. І якщо вам ці кошти не потрібні ми знайдемо законодавчі механізми яким чином їх вас стимулювати", - сказал Петро Порошенко, президент Україн.

Участники форума также обсудили важность создания стратегии регионального развития. В нем - должны быть учтены все региональные особенности страны. Тогда жители горной местности на равне с другими - смогут получить гарантии защиты своих прав.