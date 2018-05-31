Японская медиакорпорация SoftBank презентовала 10-килограммовый чехол для iPhone X. Накладка сделана в форме гантели.

Так компания предлагает бороться с зависимостью от смартфонов. Необычный чехол уже назвали самым тяжелым для iPhone X. Изготовлен он из металла, передает U-News.

В Сети отмечают, что аксессуар может быть полезен для спортсменов, они смогут, например, просматривать видео во время тренировки. С другой стороны, с таким чехлом доставать смартфон из кармана в любую свободную минуту будет не так просто.

Аксессуар уже доступен для заказа. Купить его можно за 100 долларов.

Ранее оптическая иллюзия с iPhone X поразила сеть.