Для "качков" выпустили 10-килограммовый чехол на iPhone X (фото) [ Редактировать ]
Японская медиакорпорация SoftBank презентовала 10-килограммовый чехол для iPhone X. Накладка сделана в форме гантели.
Так компания предлагает бороться с зависимостью от смартфонов. Необычный чехол уже назвали самым тяжелым для iPhone X. Изготовлен он из металла, передает U-News.
В Сети отмечают, что аксессуар может быть полезен для спортсменов, они смогут, например, просматривать видео во время тренировки. С другой стороны, с таким чехлом доставать смартфон из кармана в любую свободную минуту будет не так просто.
Аксессуар уже доступен для заказа. Купить его можно за 100 долларов.
Ранее оптическая иллюзия с iPhone X поразила сеть.
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