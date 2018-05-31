Большинство жалуются на проблемы со входом в Skype.

Пользователи Skype по всему миру жалуются на сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающий сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторов.

Большинство жалуются на проблемы со входом в Skype (44%) и проблемы с доставкой сообщений (41%), а также на проблемы с голосовыми звонками (15%).

Ранее масштабный сбой в работе мессенджера, что зацепил несколько государств ЕС, Великобритании, Филиппины, Россию и Белоруссию, был зафиксирован в сентябре 2017 года.