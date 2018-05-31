Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Марокко в товарищеском матче, который проходил в Женеве. Команды покинули поле без забитых мячей.

Марокканцы чаще атаковали, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но ничья сохранилась до финального свистка. Команда Андрея Шевченко пропустит предстоящий мундиаль, а марокканцы сыграют в группе с Испанией, Португалией и Ираном.

Составы команд:

Марокко: Мунир Мохамеди, Мехди Бенатиа (Ашраф Хакими, 46), Мануэль Да Кошта, Халид Бутаиб (Амин Харит, 46), Мубарак Буссуфа, Ромэн Саисс, Хамза Мендиль (Софьян Амрабат, 83), Нордин Амрабат (Файкал Фаджр, 72), Хаким Зиеш, Карим Эль-Ахмади (Юсеф Айи-Беннассер, 73), Юнес Беланда (Азиз Бухаддуз, 64)

Украина: Андрей Пятов, Никита Бурда, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Зинченко, Александр Караваев, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко (Ромеро Марлос, 46), Тарас Степаненко (Руслан Малиновский, 64), Евгений Селезнев, Виктор Коваленко (Николай Шапаренко, 46).

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