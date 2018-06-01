Участник аварии на Позняках: мальчик вылетел под колеса автомобиля [ Редактировать ]
Водитель полицейского автомобиля, который сбил ребенка на Позняках раскрыл подробности происшествия, сообщает "Громадское".
По словам водителя - Андрея - он с напарником работает в батальоне сопровождения управления Нацполиции города Киева. Во время аварии они никого не сопровождали.
"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил - он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо".
По его словам, на машине не было сирен.
"Мальчик был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он выходит, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу мы вызвали скорую", - рассказал полицейский.
Полицейские утверждают, что ехали на допустимой правилами скорости.
Напомним, в Киеве на улице Григоренко в районе Позняков автомобиль Volkswagen сбил ребенка на пешеходном переходе. В Администрации президента объяснили, что машина не принадлежит кортежу главы государства.
Полиция увезла водителя на экспертизу, чуть позже прокомментировав ситуацию.
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