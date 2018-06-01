Замах на Бабченка: підозрюваного у злочині арештували на 60 діб [ Редактировать ]
Бориса Германа - підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка - арештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері.
Про взяття Германа під варту клопотали прокурори. У суді вони заявили - слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Це, зокрема - покази кількох свідків. А от адвокати підозрюваного усі обвинувачення відкидають.
Сам Борис Герман заявив - співпрацював із українською контррозвідкою. Втім, жодних доказів цього - він не надав. Його захисники тепер оскаржуватимуть запобіжний захід.
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