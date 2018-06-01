Коллеги поздравили Аркадия Бабченко с Днем рождения

С самого утра к телеканалу, где работал Бабченко, киевляне приносили цветы, перевязанные черной лентой. Но в один миг скорбь сменилась ликованием. Коллеги и друзья Аркадия Бабченко не могли сдержать эмоций.