День без тютюну відзначили напередодні в усьому світі. Цьогоріч темою стала боротьба із серцево-судинними захворюваннями. Як гостро проблема куріння стоїть в Україні - розкаже Юлія Касян.

"Тютюн розбиває серця"- з таким гаслом у Маріїнському парку столиці відбувся брифінг, присвячений проблемі куріння. Серцево-судинні захворювання - основна причина смертності в усьому світі. Нерідко вони виникають саме через тютюн. За даними МОЗ, за останні 8 років курців в Україні поменшало на 20 відсотків. Борці з паліями стверджують - найефективніше подіяло здорожчання сигарет.

"На жаль, корпорації мають значний вплив на всі органи влади і до них прислуховуються через певну залежність. Три роки тютюнова індустрія блокує прийняття законів через депутатів в парламенті. Надзвичайно складно, чомусь депутати не хочуть взяти на себе відповідальність і нарешті сказати індустрії "ні", - заявляє Андрій Скіпальський, активіст.

Віктор Висоцький у минулому - курець із солідним стажем. Своє" ні" сигаретам сказав ще п'ять років тому. Позитивний ефект, каже, відчув відразу.

"Більше енергії, більше натхнення, масштаб мислення змінився. Палять і вживають алкоголь люди, які себе не люблять", - переконаний Віктор Висоцький, житель Києва.

Розпочинати боротися зі шкідливою звичкою медики радять психологічно.

"В першу чергу спілкуватися з авторитетною людиною, це психолог, або лікар, якому ви довіряєте. З ним проговорити про те, що вас турбує з приводу куріння. Що вас турбує, коли ви припиняєте курити, які бар'єри. Тобто проаналізувати і скласти план відмови", - радить Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я.

Окрім "класичних" сигарет, борці з тютюнопалінням застерігають і від електронних. Звичка до вейпів формується швидше, та стає першим кроком до залежності.

"Це - скажімо так - така "модна форма". Але ця "модна форма" призводить до споживання нікотину, до залежності. Завтра набридне заправляти контейнери і люди просто підуть і куплять за 25 гривень пачку сигарет", - застерігає Андрій Скіпальський, активіст.

В Україні курить понад 7 мільйонів дорослих. 50 тисяч від сигарет помирають щороку. Страждають не лише активні курці, а й пасивні. Тобто кожен з нас.