Скарби давніх римлян знайшли сербські археологи. Розкопали поховання багатіїв часів Римської імперії.

У саркофагах виявили останки чоловіка середнього віку та, ймовірно, його дружини. Поруч - золоті та срібні прикраси, пляшки з парфумами, срібне дзеркало.

Поховання містилося на території давньоримського міста Вімінаціум - столиці однієї з провінцій імперії. Археологи працюють там уже майже 200 років, а дослідили лише соту частину всіх артефактів і античних споруд.