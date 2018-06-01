Сербські археологи знайшли скарби стародавніх багатіїв (відео) [ Редактировать ]
Скарби давніх римлян знайшли сербські археологи. Розкопали поховання багатіїв часів Римської імперії.
У саркофагах виявили останки чоловіка середнього віку та, ймовірно, його дружини. Поруч - золоті та срібні прикраси, пляшки з парфумами, срібне дзеркало.
Поховання містилося на території давньоримського міста Вімінаціум - столиці однієї з провінцій імперії. Археологи працюють там уже майже 200 років, а дослідили лише соту частину всіх артефактів і античних споруд.
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