Трьох українських військових поранено на Сході минулої доби. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, ситуація там лишається складною. Загалом за минулу добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю - міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районі Новотошківського. На Донецькому - в районах Новоселівки Другої та Кам'янки. На Маріупольському - біля Чермалика, Павлополя та Водяного.

Підрозділи Об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь у відповідь.