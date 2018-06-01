Помощь при рождении ребенка существенно возрастет, как только "Оппозиционный блок" сформирует большинство в Верховной Раде. Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Киевскую область, где посетил детский дом семейного типа в с. Большая Мотовиловка.

Оппозиционный политик считает, что государство должно существенно увеличить поддержку одиноких матерей, детей-инвалидов и детей, оставшихся без родительской опеки.

"Нужно также существенно увеличить выплаты при рождении ребенка. Сегодня при рождении первого, второго и третьего ребенка дают по 40 тысяч гривен, тогда как еще несколько лет назад давали по 40, 60 и 120 тысяч соответственно. И, кстати, с учетом курса доллара, это были хоть какие-то деньги", - отметил Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что "Оппозиционный блок" будет инициировать существенное увеличение выплат при рождении ребенка. "Как только мы сформируем большинство в парламенте, мы будем инициировать увеличение выплат при рождении первого ребенка до 100 тысяч, второго - 200 тысяч, третьего - 300 тысяч гривен. И это уже будет реальная помощь молодым семьям", - отметил Сопредседатель партии.

Юрий Бойко добавил, что вопрос увеличения рождаемости - один из самых актуальных для украинцев. «Сегодня нужно поддержать родителей, воспитывающих ребенка, и это задача государства, о которой не надо вспоминать только накануне Дня защиты детей, об этом нужно помнить всегда. В стране проживают 70 тысяч детей-сирот и 250 тысяч детей-переселенцев. Это категории, которые требуют особого внимания и помощи. Необходимо сделать все возможное, чтобы эти дети не чувствовали себя лишними в стране. И поэтому мы договорились с людьми, которые занимаются детскими семейными домами, они предоставят перечень наиболее актуальных проблем, а наша фракция внесет соответствующий законопроект в парламент, чтобы помочь этим людям», - сказал он.

Юрий Бойко отметил, что задачей государства является сделать все возможное, чтобы оказать максимальную поддержку людям, которые воспитывают детей, оставшихся без родителей.

"Сегодня этих людей беспокоят чисто жизненные вопросы - транспорта, оформления льгот и субсидий, вопрос жилья. Задача государства - дать на них ответы", - добавил оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что дома семейного типа - лучшие для воспитания детей. "Главное преимущество детского дома семейного типа - это то, что дети чувствуют себя в семье. Политика в этом вопросе должна быть очень взвешенной. Не должно быть так, что закроют все интернаты, всех разгонят, куда-то денут детей, учителей - на улицу. Надо шаг за шагом воплощать программы развития домов семейного типа. Я уверен, что за этим будущее. Такие дома создают семейный уют и предоставляют детям защиту, в которой они нуждаются", - подытожил сопредседатель "Оппозиционного блока".