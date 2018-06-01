Розбрат у селі Рацеве на Черкащині. Родичі шестикласника звинувачують учителя місцевої школи в каліцтві дитини. Під час уроку педагог так жбурнув м'яча учневі, що той опинився в лікарні. Станіслав Кухарчук знає подробиці.

"Он, видно - точка є".

Сашко показує знімок правої руки. 23 травня травматолог Чигиринської лікарні запідозрив у хлопця перелом пальця. Травму шестикласник отримав через вчителя музики та малювання - він заміняв у дітей урок математики. Валерій Бортник вивів клас на шкільний майданчик, а з хлопцем вирішив особисто пограти волейбольним м'ячем.

"Я не знаю, чого він кидав. Він говорив, що треба м'язи тренувати, але кидав з такою силою… Він мені один раз попав в лице, він мені кинув у палець, у мене так болів палець, що я плакав", - розповідає Олександр Попруга, учень Рацівської школи.

Усе відбулося на очах однокласників. Катя пригадує: тоді в Сашка боліла голова, він сидів на лавці.

Валерій Васильович і Саша в м'яча гралися - перекидали друг-другу, і Сашу він сильно так ударив, що один раз він з лавочки був впав, а другий раз - так ударило, що він м'яча не зловив", - розповідає Катерина Постригань, однокласниця хлопчика.

Поспілкуватися з викладачем нашій знімальній групі не вдалося - той нібито почувався зле, відпросився з роботи. У школі кажуть: провели власне розслідування і покарали педагога.

"Є порушення правил нашим працівником Валерієм Васильовичем - правил техніки безпеки при проведенні занять. В даній ситуації - волейбольний м'яч… ну і за це в рамках розслідування ми оголошуємо йому догану", - говорить Віталій Ліховецький, директор Рацівської школи.

Поки ми спілкувалися з директором - під школою зібралася група підтримки - на захист викладача. Люди запевняють: Валерій Бортник - якщо таке й вчинив - то ненавмисно. А рідню травмованого звинувачують в упередженому ставленні... до сільського голови.

"Ви не рийте під Ларису Якимівну, бо він чоловік її… Такого не робіть, такого не робіть, Валя, тобі ще жити тут прийдеться!"

Сусіди розповідають: щойно мати хлопчика почала жалітися - як до них завітала поліція, разом із сільським головою. Хтось поскаржився на шестикласника, буцімто той вкрав на сусідньому подвір'ї казан.

"Сільська голова, використовуючи своє службове становище, щоб вигородити свого супруга, що він учинив таке з дитиною, щоб залякати цю сім'ю, щоб це все було призупинено", - переконаний Михайло Погорішній, житель Села Рацеве.

Деталі інциденту наразі з'ясовує поліція. За фактом травмування школяра - відкрили кримінальне провадження - за статтею "умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень".