День захисту дітей: у Києві юні художники малювали портрети однолітків із прифронтових територій

138 дітей загинули за час військової агресії Росії на Донбасі, це - лише офіційно підтверджені дані.

Напередодні у Києві влаштували соціальну акцію - столичні школярі писали портрети своїх однолітків із прифронтових територій. Як усе було - розкаже Юлія Касян.

Вони особисто ніколи не бачились. Дві школярки Софії - художниця з Києва та її тезка з Лисичанська - зустрілися випадково. Одна намалювала портрет іншої.

"Соне легче рисовать тоже Соню. Ты, как бы, понимаешь ее характер", - говорить Софія, учасниця проекту.

Щоб юні художники зрозуміли не лише характер, а й ті життєві обставини, в яких опинилися діти з прифронтових територій - у Києві волонтери організували соціальний проект.

"Детки из Лисичанска сделали фото, и направили нам сюда в Киев, Здесь силами детей, юных дарований Дарницкого района, мы делаем портреты, из фото. Дети которые рисуют и дети, которые на фото - они как бы становятся родными, и расстояние между ними отсутствует, они "прикасаются" друг к другу", - розповідає Ірина Вакуловська, координатор проекту.

У виборі матеріалів та техніки юних митців не обмежували. Писали портрети у два етапи, майже без допомоги викладачів. Діти стверджують - прагнули передати людину на фото максимально реалістично. Хоч іноді домішували й фантазію.

"В детском взгляде свой мир, который отражает ее отношение к войне. Если сравнить с другими детьми - она очень оригинальная, она стоит в необычной позе, и это, наверное, показывает ее креативность… или она просто испугалась камеры", - говорить Юлія, учасниця проекту.

"Ей конечно плохо, что война, но она пытается быть веселой, и по портрету кажется, что она добрая, хорошая", - переконана Ліза, учасниця проекту.

"Она хочет чтобы ее любили, чтобы у нее все было хорошо в своей стране, в своем городе. Я хотела бы посмотреть на ее реакцию, с ней пообщаться", - говорить Ілона, учасниця проекту.

Щоб діти змогли познайомитися зі своїми героями ближче та подружитися, на зворотному боці портретів - залишили свої координати.

"Дітям завжди цікаво з кимось спілкуватися і знаходити нових друзів. Нехай це буде по фотографії, але вони вже відчули характер цієї дитини", - стверджує Наталія Мельничук, начальник управління культури Дарницького району Києва.

Готові малюнки волонтери передали дітям у Лисичанськ.