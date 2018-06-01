Нашестя швидких у Черкасах. Місто стало центром Всеукраїнських змагань бригад невідкладної допомоги. У них брали участь 40 команд з усієї України та навіть іноземні гості. За що боролися - зараз дізнаємося.

Такого нашестя карет швидкої Черкаси ще не бачили. Одночасно на Соборній площі міста вишикувалися 40 бригад зі всієї України, Прибули іноземці - один екіпаж із Польщі і три з Литви. Вергінія та Юргіта приїхали на змагання з Клайпеди. Дівчата - фахівці швидкої допомоги, це щось на кшталт наших фельдшерів. Кажуть медична реформа в них відбулася вже давно, і лікарі з ними на виклики майже не їздять. Але для першої невідкладної допомоги в литовській кареті є все необхідне.

"Все есть - и интубированые есть, если надо и лорингические маски есть, а для травмы - все с другой стороны у нас, там и шины".

З Клайпеди литовські медики дісталися своїм ходом. Водій Валдес "незлим, тихим словом" згадує цю подорож та українські дороги. Каже, таких ям та вибоїн давно не бачив. Першими у вправності будуть змагатися саме водії - у них завдання на маневреність та швидкість кермування автомобілем. Дорогою до місця Валдес вирішує перевірити чемність черкаських водіїв та вмикає сирену. У Литві ігнорування карети швидкої є грубим порушенням.

"Нет, все хорошо …если видит, то пропускает, если не видит, то не пропускает, если не слышат. А так - все нормально здесь", - говорить Валдес, водій литовської команди швидкої допомоги.

Перший етап змагань організатори проводять на території аеропорту. Для карет швидкої тут обладнали спеціальний майданчик - водіям якомога швидше треба оминути всі перешкоди і дістатися фінішу.

Майстерності наших керманичів могли б позаздрити навіть знані автогонщики - швидко і легко масивні карети невідкладної впоруються із найскладнішими ділянками.

Наступні дні екіпажі швидких змагалися вже у повному складі - медики приймали пологи, рятували життя постраждалих у ДТП. І все це, кажуть організатори, в умовах максимально наближених до реальних.

"Досвід - це дуже важливо. Мало того, на цих чемпіонатах ідуть всі новинки медицини як Європи так і всього світу. Тут дуже поглиблюються знання і практичні навички в безпосередньому наданні допомоги. Ці змагання є одним з тих поштовхів для "екстренки", - переконаний Ігор Фесун, заступник головного судді змагань.

А поборотися командам є за що - переможці Всеукраїнського чемпіонату отримають путівку на міжнародні змагання за кордоном.