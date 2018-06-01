Как избавиться от вредных привычек без усилий [ Редактировать ]
Более 40% всех действий за день мы совершаем на автомате. И многие из них не идут нам на пользу. Кажется, что избавиться от вредных привычек очень непросто. Но существуют секреты, которые помогут с легкостью разорвать порочный круг, сообщает "Лайфхакер".
Одну за раз. Сосредоточьтесь на одной плохой привычке в месяц, и через год вы будете другим человеком.
Не останавливайтесь, просто подсчитывайте. Не старайтесь сразу избавиться от плохого поведения. Добейтесь постоянства в своих пристрастиях.
Не меняйте себя - меняйте окружение. Правило двадцати секунд. Сделайте так, чтобы повторять вредную привычку стало немного труднее.
Расслабьтесь. Из-за стресса вредные вещи становятся привлекательнее. Сохраняйте спокойствие, и ваше поведение изменится в лучшую сторону.
Не избавляйтесь, а подменяйте. Вы не можете полностью искоренить вредные привычки, но вам под силу заменить их на новые.
Простой план со словами "если" и "тогда" поможет вам не поддаться соблазну.
Прощайте себя. Самобичевание только ухудшит ситуацию. Доброе отношение к себе поможет вернуться на правильный путь.
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