Сексологи пришли к выводу, что при отсутствии регулярного интима женский организм страдает в первую очередь: у представительниц прекрасного пола ухудшается самочувствие, нарушается работа многих систем органов, а также асексуальная жизнь негативно сказывается на эмоциональном состоянии. Об этом пишет "Сегодня".

Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. Во-первых, пропадает сексуальное желание. Чем дальше, тем более вялым становится человек, близости хочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постоянной "практикой".

Американский сексолог Сэри Купер в интервью изданию Reader's Digest говорит:

"Интимная близость также положительно влияет на работу репродуктивной системы женского организма, а именно уменьшаются болевые ощущение во время критических дней. В свою очередь, отсутствие секса делает этот период болезненным и более продолжительным".

Кроме этого, долгий перерыв в сексуальной жизни приближает менопаузу и может стать угрозой раннего бесплодия. Считается, что отказ от секса еще и может приводить к снижению интеллектуальных способностей и повышать риск стрессовых ситуаций.

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