Судороги ног могут возникать из-за длительного физического напряжения, болезни вен или же дефицита определенных микроэлементов или витаминов. Чаще всего судороги могут возникать в икроножных мышцах, пишет "Страна Здоровья".

Если у человека возникла судорога одной ноги, то стоит перенести вес на эту ногу в течение нескольких секунд. Другую ногу держать поднятой, не прикасаясь к земле.

Снимите носки, если они есть, и протяните ноги на несколько минут. Если спазмы не проходят, то можно приложить что-то теплое к участку, используя влажную ткань. Можно также встать босыми ногами на холодный пол или землю.

Двигайте пальцами вперед и назад. Если боль не исчезает - легко помассируйте ногу руками.

Если судорога возникла ночью, то необходимо сесть в постели, опустить ноги вниз и осторожно встать или просто ущипнуть несколько раз больное место, помассировать участок. После этого вернитесь в постель и поднимите ноги под углом не менее 60 градусов, чтобы предотвратить повторные судороги.

Читайте также, что делать, если вы подавились и рядом никого нет.