Как быстро остановить судороги ног [ Редактировать ]
Судороги ног могут возникать из-за длительного физического напряжения, болезни вен или же дефицита определенных микроэлементов или витаминов. Чаще всего судороги могут возникать в икроножных мышцах, пишет "Страна Здоровья".
Если у человека возникла судорога одной ноги, то стоит перенести вес на эту ногу в течение нескольких секунд. Другую ногу держать поднятой, не прикасаясь к земле.
Снимите носки, если они есть, и протяните ноги на несколько минут. Если спазмы не проходят, то можно приложить что-то теплое к участку, используя влажную ткань. Можно также встать босыми ногами на холодный пол или землю.
Двигайте пальцами вперед и назад. Если боль не исчезает - легко помассируйте ногу руками.
Если судорога возникла ночью, то необходимо сесть в постели, опустить ноги вниз и осторожно встать или просто ущипнуть несколько раз больное место, помассировать участок. После этого вернитесь в постель и поднимите ноги под углом не менее 60 градусов, чтобы предотвратить повторные судороги.
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