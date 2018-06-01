Петров пост в 2018 году начинается 4 июня и продлится до 11 июля. Пост перед днем Петра и Павла не очень строгий.

Мы расскажем, что можно и что нельзя кушать в Петровский пост, а также предложим календарь питания по дням.

Как правильно держать Петровский пост

Петров пост установлен, чтобы очиститься после празднования Троицы перед днем Петра и Павла. Апостольский пост не самый строгий в году. Во многие его дни можно есть рыбу, каши с растительным маслом, грибы.

Пост, как диету, рекомендуют даже светские врачи, отмечая, что временный отказ от животных белков и жиров оказывает благотворное воздействие на организм.

Петров пост в 2018 году: календарь питания по дням

4 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

5 июня 2018 года. Разрешается рыба.

6 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

7 июня 2018 года. Разрешается рыба.

8 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

9 июня 2018 года. Разрешается рыба.

10 июня 2018 года. Разрешается рыба.

11 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

12 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

13 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

14 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

15 июня 2018 года Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

16 июня 2018 года. Разрешается рыба.

17 июня 2018 года. Разрешается рыба.

18 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

19 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

20 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

21 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

22 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

23 июня 2018 года. Разрешается рыба.

24 июня 2018 года. Разрешается рыба.

25 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

26 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

27 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

28 июня 2018 года. Разрешается рыба.

29 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.

30 июня 2018 года. Разрешается рыба.

1 июля 2018 года. Разрешается рыба.

2 июля 2018 года. Разрешается рыба.

3 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.

4 июля 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

5 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.

6 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.

7 июля 2018 года. Разрешается рыба.

8 июля 2018 года. Разрешается рыба.

9 июля 2018 года. Разрешается рыба.

10 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.

11 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.

12 июля – Поста нет. День апостолов Петра и Павла.