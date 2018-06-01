Петров пост 2018: календарь питания по дням [ Редактировать ]
Петров пост в 2018 году начинается 4 июня и продлится до 11 июля. Пост перед днем Петра и Павла не очень строгий.
Мы расскажем, что можно и что нельзя кушать в Петровский пост, а также предложим календарь питания по дням.
Как правильно держать Петровский пост
Петров пост установлен, чтобы очиститься после празднования Троицы перед днем Петра и Павла. Апостольский пост не самый строгий в году. Во многие его дни можно есть рыбу, каши с растительным маслом, грибы.
Пост, как диету, рекомендуют даже светские врачи, отмечая, что временный отказ от животных белков и жиров оказывает благотворное воздействие на организм.
Петров пост в 2018 году: календарь питания по дням
- 4 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 5 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 6 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 7 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 8 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 9 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 10 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 11 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 12 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 13 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 14 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 15 июня 2018 года Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 16 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 17 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 18 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 19 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 20 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 21 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 22 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 23 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 24 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 25 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 26 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 27 июня 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 28 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 29 июня 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 30 июня 2018 года. Разрешается рыба.
- 1 июля 2018 года. Разрешается рыба.
- 2 июля 2018 года. Разрешается рыба.
- 3 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 4 июля 2018 года. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).
- 5 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 6 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 7 июля 2018 года. Разрешается рыба.
- 8 июля 2018 года. Разрешается рыба.
- 9 июля 2018 года. Разрешается рыба.
- 10 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.
- 11 июля 2018 года. Пища с растительным маслом.
12 июля – Поста нет. День апостолов Петра и Павла.
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