КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори [ Редактировать ]
КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори на вищому рівні.
Сьогодні зранку делегації обох країн зустрілись у демілітаризованій зоні між двома Кореями - у прикордонному селищі Пханмунджом.
Ішлося, зокрема, про створення відділення зв'язку в північнокорейському місті Кесон та організацію спільного заходу з нагоди річниці "Декларації про мир", ухваленої на першому міжкорейському саміті 2000 року. Також Південна Корея запропонувала вжити заходів для возз'єднання сімей, розділених війною 50-х років, і залучити до цього Червоний Хрест.
Нагадаю, лідери Північної та Південної Кореї - вже зустрічалися двічі за останні 2 місяці. Наприкінці квітня Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися офіційно закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягти повного ядерного роззброєння Корейського півострова.
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