Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины достигли договоренности о переговорах 11 июня в Берлине.

Об этом сообщил в пятницу в Мариуполе министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - цитирует слова Мааса .

Напомним, Петр Порошенко обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе.