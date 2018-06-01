Встреча "Нормандской четверки": глава МИД Германии назвал дату [ Редактировать ]
Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины достигли договоренности о переговорах 11 июня в Берлине.
Об этом сообщил в пятницу в Мариуполе министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - цитирует слова Мааса .
Напомним, Петр Порошенко обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе.
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