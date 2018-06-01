В семье телеведущего Дмитрия Гордона случилось горе [ Редактировать ]
В семье известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона случилось горе. Умерла его мать - Мина Давыдовна. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.
"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал он.
Мама Дмитрия Мина Давыдовна работала инженером-экономистом. Причина смерти пока не сообщается.
Напомним, что Макс Барских рассказал о горе в семье со сцены.
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