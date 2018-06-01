Зі святом малечу привітали й депутати Опоблоку. В Одесі Микола Скорик відвідав - дитячий реабілітаційний центр імені Литвака. Маленьким пацієнтам нардеп побажав швидкого одужання, а медичному закладу привіз необхідні витратні матеріали. Після чого парламентарій поїхав до притулку №1, де зі святом привітав сиріт та дітей-безхатченків.

"Очень хочется чтобы несмотря на все трудности, которые выпали на долю этих деток, чтобы они выросли счастливыми, успешными гражданами Украины которые, за которыми действительно будущее нашей страны", - говорить Микола Скорик, народний депутат, Опозиційний блок.