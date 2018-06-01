В Каменец-Подольском раскопали уникальную древнюю церковь [ Редактировать ]
В Каменец-Подольском на территории Старого замка начались археологические исследования на месте расположения церкви Покрова Богородицы.
Как рассказывают музейные работники, церковь Покрова Богородицы построена в XIV веке. Об этом сообщает сайт Каменец-Подольского горсовета.
В описании замка 1494 года церковь упоминается, как деревянная с колокольней и двумя колоколами. В 1672 году была разобрана для перестройки в каменную. По преданию, в ней были погребены князья Кориатовичи - Юрий и Александр.
Сведения о церкви также нашли в инвентарных описях Каменецкого замка 1570 и 1572. В описаниях упоминается "… посреди замка Церковь Руськая с колокольней и двумя колоколами, с Аспарелями Руськими".
На территории замка существовал также римско-католический костел Святого Станислава, который размещался слева от входа в замок со стороны города, возле башни Папской. Ученые надеются найти и его остатки.
Костел был построен в конце XVI в. Яном Потоцким, бывшим старостой каменецким, который обеспечил его предназначенной процентной суммой в 100 злотых. В 1597 это было подтверждено королем Сигизмундом III. На плане архитектора Бенедикта Ренарда 1713 года костел обозначен, как «церковь старосты», а на плане 1773 сооружение храма - как "костелок святого Станислава.
В начале XIX в. сооружение костела скорее всего было разрушена. Так, на плане города 1810 на месте расположения костела изображается нечеткий рисунок заброшенной постройки.
Напомним, археологи обнаружили в Помпеях исключительную находку.
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