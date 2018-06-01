Участник музыкального конкурса Евровидение-2018 от Украины Melovin похвастался фотографией своего нового домашнего любимца.

Снимок певец обнародовал в Instagram.

"Знакомьтесь, это моя собака по кличке Плутон! И я жду его знакомства с моим котом ", - подписал музыкант фото черного щенка.

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