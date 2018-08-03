Фото: shakhtar.com

В пятницу, 3 августа, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в очередном украинском "классико". Встреча двух непримиримых соперников состоится в рамках 3-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги и пройдет на столичном НСК "Олимпийском".

Оба главных претендента на чемпионство в двух стартовых турах одержали победы - киевляне сломили сопротивление полтавской "Ворсклы" и "Львова", тогда как "горняки" уверенно обыграли новичка УПЛ - черниговскую "Десну" и разгромили "Арсенал-Киев".

Увидеть битву двух грандов отечественного футбола можно будет в прямом эфире на телеканале 2+2. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, главный тренер "Шахтера" с рекордным окладом возглавил рейтинг зарплат тренеров украинской Премьер-лиги.