"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Премьер-лиги [ Редактировать ]
Фото: shakhtar.com
В пятницу, 3 августа, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в очередном украинском "классико". Встреча двух непримиримых соперников состоится в рамках 3-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги и пройдет на столичном НСК "Олимпийском".
Оба главных претендента на чемпионство в двух стартовых турах одержали победы - киевляне сломили сопротивление полтавской "Ворсклы" и "Львова", тогда как "горняки" уверенно обыграли новичка УПЛ - черниговскую "Десну" и разгромили "Арсенал-Киев".
Увидеть битву двух грандов отечественного футбола можно будет в прямом эфире на телеканале 2+2. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, главный тренер "Шахтера" с рекордным окладом возглавил рейтинг зарплат тренеров украинской Премьер-лиги.
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