Обама та Байден зайшли до пекарні [ Редактировать ]
"М'ятно-базиликовий чорничний торт і каву, будь ласка". До звичайної пекарні у Вашингтоні зненацька завітали незвичні гості: Барак Обама та його соратник - екс-віце-президент Джо Байден власними персонами.
Хазяйка кафе дізналася про сюрприз лише за 10 хвилин. Її заклад допомагає ветеранам військової служби, проводить спеціальні заходи для них, навчає кулінарного мистецтва і пропонує працевлаштування. Обама і Байден поспілкувалися з персоналом і зізналися, що давно стежать за діяльністю пекарні.
Разом політики з'явилися на публіці вперше за два роки.
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