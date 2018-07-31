"М'ятно-базиликовий чорничний торт і каву, будь ласка". До звичайної пекарні у Вашингтоні зненацька завітали незвичні гості: Барак Обама та його соратник - екс-віце-президент Джо Байден власними персонами.

Хазяйка кафе дізналася про сюрприз лише за 10 хвилин. Її заклад допомагає ветеранам військової служби, проводить спеціальні заходи для них, навчає кулінарного мистецтва і пропонує працевлаштування. Обама і Байден поспілкувалися з персоналом і зізналися, що давно стежать за діяльністю пекарні.

Разом політики з'явилися на публіці вперше за два роки.