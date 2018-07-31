Государство в условиях кризиса не имеет права устраняться от контроля за ценами - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Подорожание доллара, рост тарифов и задержки по социальным выплатам. Плюс инфляция. И в итоге, многие украинцы не могут позволить себе самого элементарного.
В этой ситуации, считает лидер "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко, правительство должно вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости.
"Цены растут, цены на продовольствие выросли только за прошлый год на 20%, к сожалению, эта тенденция и сейчас, потому что цены растут, тарифы растут, а покупательная способность людей снижается. Инфляция могла снизиться потому, что у людей нет денег, что спусковым крючком послужило вот это решение правительства в октябре 2016 убрать госрегулирование за ценами на товары первой необходимости. Ни одно государство в условиях кризиса не имеет права устраняться от контроля за ценами", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".
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