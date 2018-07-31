Коммунальный коллапс в Новомосковске Днепропетровской области. Уже в это воскресенье город может остаться без воды. Хотя жители исправно за нее платят. Тем не менее, уже почти неделю она подается по графику. Детские сады уже закрылись, больницы максимально экономят. Почему страдают люди, выясняли мои коллеги.

Школы и детские сады Новомосковска закрыты. Из-за того, что нет воды, нормально работать они не могут. Воспитателей отправили в незапланированный отпуск. Не сладко и местным жителям.

"Шоб воді не було. Вода - це ж саме главне. Людина може без иди там сутки- двое буть, но без воді никак. Плохо конечно, о чем думают власти, про шо думає, не знаю", - говорит Раиса Суслова, жительница Новомосковска.

Воду отключили еще 26 июля по всему городу. Подают строго по графику - утром, в обед и вечером по несколько часов.

"Ніхто нічого не сказав, навіть не повісили обьявление на дверях. Не було", - говорит Антонина Григорьевна, жительница Новомосковска.

Люди за воду платят исправно, но ее все равно отключили. А все из-за того, что водоканал Новомосковска задолжал "Днепрводоканалу" двенадцать с половиной миллионов гривен. Чиновники ссылаются на то, что государство не погасило разницу в тарифах.

"В пределах 2,5 миллионов разницы в тарифах не было выплачено. Государством был принят закон до июня еще 2016 года, эта сума должна была быть выплачена. Ее государство нам не выплатило и долги. 1,7 долгов это с 13 года повесили на Новомосковский водоканал, а взять их негде. Вот считайте почти 4", - комментирует Александр Радовенчик, заместитель начальника по вопросам инвестирования и инноваций КП "Новомосковский водоканал".

По словам зама городского головы Днепра, водоканал Новомосковска покупает воду у "Днепрводоканала" по тарифу чуть больше трех гривен за кубометр, людям продает - по тринадцать гривен. Да еще умудрялся проворачивать незаконные схемы.

"Кроме того, службой безопасности нашего водоканала, было выявлено, что по той цене, которая поставляется для всех потребителей, водоканал Новомосковска умудрялся еще перепродавать эту воду одному из крупных предприятий города Новомосковска. Это трубный завод. И цена там была совершенно другая", - рассказывает Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

После 9 месяцев уговоров погасить задолженность частично согласился горсовет Новомосковска. И уже перечислил полтора миллиона гривен.

"Сегодня 2 млн перечислим, я вернусь мы проанализируем все наши программы бюджетные и изыщем по договоренности 4 млн до 10 числа мы еще проплатим до 10 августа остальную сумму задолженности, мы подпишем соглашения о ее реструктуризации на год", - рассказывает Сергей Горошко, исполняющий обязанности городского головы Новомосковска.

Когда в мэрии Новомосковска рассчитаются с долгами водоканала, на предприятии проведут служебную проверку. Чтобы выяснить, как там вели финансовую деятельность.