Миллиард евро помощи просят у правительства немецкие фермеры. В качестве компенсации за потерянный урожай. Прична - аномально жаркое лето. Cегодня, например, в некоторых регионах Германии - под сорок. Подробнее - Татьяна Логунова.

"Да что рассказывать, я лучше покажу. Вот, смотрите, это все, что осталось от подсолнечника. Сейчас это растение должно было быть таким высоким, как мы с вами".

Подобные истории могут рассказать и другие немецкие фермеры. Из-за аномальный жары - аграрии готовятся к подсчету убытков. В этом году они потеряют, минимум, 20-30 процентов урожая. Без помощи государства - не обойтись.

"Должны быть приняты политические меры, причем, быстро. Только зерновых мы соберем на семь-восемь миллионов тонн меньше, чем в предыдущие годы", - говорит Йоахим Руквид, глава немецкого союза фермеров.

Аграрии просят у государства миллиард евро компенсаций. А финансисты уже предупреждают из-за неурожая могут подорожать продукты питания. Начиная с хлеба и заканчивая чипсами и сахаром.

Жара, тем временем, и не думает отступать, а ставит все новые рекорды. Сегодня в разных регионах Германии от 37 до плюс 40 градусов по Цельсию. Пока что, это самый жаркий день года.

Чрезвычайное положение объявили и в Бундесвере. Теперь любые учения и тренировки - разрешено проводить либо ранним утром либо вечером, когда жара немного спадает. На время отказаться от физических нагрузок - советуют и всем остальным жителям страны. А также - пить много воды и по возможности избегать пребывания на солнце.