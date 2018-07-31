Фермеры Германии просят миллиард евро (видео) [ Редактировать ]
Миллиард евро помощи просят у правительства немецкие фермеры. В качестве компенсации за потерянный урожай. Прична - аномально жаркое лето. Cегодня, например, в некоторых регионах Германии - под сорок. Подробнее - Татьяна Логунова.
"Да что рассказывать, я лучше покажу. Вот, смотрите, это все, что осталось от подсолнечника. Сейчас это растение должно было быть таким высоким, как мы с вами".
Подобные истории могут рассказать и другие немецкие фермеры. Из-за аномальный жары - аграрии готовятся к подсчету убытков. В этом году они потеряют, минимум, 20-30 процентов урожая. Без помощи государства - не обойтись.
"Должны быть приняты политические меры, причем, быстро. Только зерновых мы соберем на семь-восемь миллионов тонн меньше, чем в предыдущие годы", - говорит Йоахим Руквид, глава немецкого союза фермеров.
Аграрии просят у государства миллиард евро компенсаций. А финансисты уже предупреждают из-за неурожая могут подорожать продукты питания. Начиная с хлеба и заканчивая чипсами и сахаром.
Жара, тем временем, и не думает отступать, а ставит все новые рекорды. Сегодня в разных регионах Германии от 37 до плюс 40 градусов по Цельсию. Пока что, это самый жаркий день года.
Чрезвычайное положение объявили и в Бундесвере. Теперь любые учения и тренировки - разрешено проводить либо ранним утром либо вечером, когда жара немного спадает. На время отказаться от физических нагрузок - советуют и всем остальным жителям страны. А также - пить много воды и по возможности избегать пребывания на солнце.
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