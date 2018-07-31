Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Антикоррупционная прокуратура поясняет, что их беспокоят систематические нарушение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро третьим лицам, информирует пресс-служба САП в Facebook.

В связи с этим по факту разглашения данных предварительного расследования открыто производство.

При этом САП поручила расследовать это производство детективам Управления внутреннего контроля НАБУ.

В САП также рассказали, как один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП подчеркнули, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

В частности, как отметили в САП, одно лицо узнав, что по нему решается вопрос об уведомлении о подозрении, срочно покинуло Украину.

Ранее НАБУ и САП завершили рассмотрение дела о скандальном проекте "Стена".