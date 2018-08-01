Мировые цены на нефть резко снизились [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевела на $1,33 (1,76%) - до $74,22 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,41 (2,01%) - до $68,72 за баррель.
Совсем недавно цены на нефть снижались на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
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