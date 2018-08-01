Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго, в результате чего около 85 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"На борту находились 97 пассажиров и 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Губернатор штат Хосе Росас Аиспуро заявил, что самолет упал сразу после отрыва от взлетной полосы.

Пожар, образовавшийся после крушения, потушили. Самолет направлялся в Мехико. Данных о погибших нет.

Накануне в Польше разбился украинский легкомоторный самолет, в результате аварии пострадали три человека. Позже стало известно, что один из пострадавших народный депутат Украины Юрий Чижмарь.