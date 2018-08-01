Считается, что курение и чрезмерное употребление алкоголя ведут к различным проблемам со здоровьем, в том числе, и к раку. Однако существуют повседневные привычки, которые способны привести к тем же последствиям. О них пишет "Men's Life".

Увлечение мясом и сыром. Большое количество таких продуктов в рационе в 4 раза увеличивает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Поэтому недостачу белка лучше компенсировать орехами, а мясные и сырные блюда потреблять умеренно.

Частое приготовление на газовой плите. Во время горения в воздух выделяются окись углерода, двуокись азота, а также формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.

Работа и отдых сидя. Когда человек много времени проводит на стуле, возникает риск заболеть раком легких, простаты или молочных желез. Оптимальным решением является короткая разминка каждые полчаса.

Недостаток сна. У тех, кто спит меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков.

Кроме того, ученые выяснили, что неправильный прием пищи приводит к раку.