Какие ежедневные привычки провоцируют рак [ Редактировать ]
Считается, что курение и чрезмерное употребление алкоголя ведут к различным проблемам со здоровьем, в том числе, и к раку. Однако существуют повседневные привычки, которые способны привести к тем же последствиям. О них пишет "Men's Life".
Увлечение мясом и сыром. Большое количество таких продуктов в рационе в 4 раза увеличивает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Поэтому недостачу белка лучше компенсировать орехами, а мясные и сырные блюда потреблять умеренно.
Частое приготовление на газовой плите. Во время горения в воздух выделяются окись углерода, двуокись азота, а также формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.
Работа и отдых сидя. Когда человек много времени проводит на стуле, возникает риск заболеть раком легких, простаты или молочных желез. Оптимальным решением является короткая разминка каждые полчаса.
Недостаток сна. У тех, кто спит меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков.
Кроме того, ученые выяснили, что неправильный прием пищи приводит к раку.
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