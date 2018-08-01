Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он сказал своим сторонниками в городе Тампа штата Флорида, соответствующее видео опубликовал канал CNBC на странице в YouTube.

"Многие люди не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены, но нам нужно больше. Мы будем идти на решительные действия и мы их получим", - заверил американский лидер.

Трамп объяснил, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", а "демократы выступают за открытие границы", что, по мнению главы США, равносильно "массивному распространению преступности". По его словам, они хотят, чтобы синдикат MS-13 или Mara Salvatrucha "правили страной".

"Этого не произойдет", - заявил Трамп.

По его словам, американские правоохранительные органы противостоят таким группировкам.

"Мы хотим, чтобы безопасность наших границ была на максимуме", - сказал американский лидер.

Он добавил, что в США будет мощная защита границы, в том числе стена.

Mara Salvatrucha - международная преступная группировка, которая действует в Центральной и Северной Америке, в основном в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Ранее в США прервали запуск баллистической ракеты.