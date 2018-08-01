Трамп объявил о начале строительства стены между США и Мексикой [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он сказал своим сторонниками в городе Тампа штата Флорида, соответствующее видео опубликовал канал CNBC на странице в YouTube.
"Многие люди не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены, но нам нужно больше. Мы будем идти на решительные действия и мы их получим", - заверил американский лидер.
Трамп объяснил, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", а "демократы выступают за открытие границы", что, по мнению главы США, равносильно "массивному распространению преступности". По его словам, они хотят, чтобы синдикат MS-13 или Mara Salvatrucha "правили страной".
"Этого не произойдет", - заявил Трамп.
По его словам, американские правоохранительные органы противостоят таким группировкам.
"Мы хотим, чтобы безопасность наших границ была на максимуме", - сказал американский лидер.
Он добавил, что в США будет мощная защита границы, в том числе стена.
Mara Salvatrucha - международная преступная группировка, которая действует в Центральной и Северной Америке, в основном в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.
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