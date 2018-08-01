Война на Донбассе: боевики применили гранатометы и пулеметы [ Редактировать ]
За прошедшие сутки боевики 36 раз нарушил режим тишины. Один украинский военный получил ранение. В течение текущих суток оккупанты дважды открывали огонь по позициям ОС. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 августа.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровка, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутового, Водяного и Талаковки", - подчеркнули в штабе.
В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по украинским позициям возле Крымского и Марьинки.
По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро ранены.
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