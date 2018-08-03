До нового учебного года остался всего месяц. Украинские абитуриенты пережили сдачу ВНО, вступительную кампанию и даже узнали, кому в 2018 году удалось поступить на бюджет и сэкономить родительские деньги.

Разумеется, всем юным украинцам бюджетных мест не хватит и придется выложить круглую сумму, чтобы получить заветную "корочку" об окончании престижного вуза.

Но о каких суммах в этом году идет речь? Podrobnosti.ua разбирались в этом вопросе.

Чтобы узнать стоимость обучения на разных факультетах, мы взяли за основу самые популярные вузы Украины - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Как мы видим, самые высокие цены в Киеве - в престижном вузе имени Тараса Шевченко за экономическую или юридическую специальность придется выложить 52 530 гривен, в то время, как в Харькове, Львове или Одессе эта сумма почти втрое меньше.

Инфографика: Константин Семенов

Такие науки, как химия, биология и физика остаются в Украине менее востребованными, такая же ситуация и в области социальных наук. А вот иностранная филология среди абитуриентов остается популярной - в Киеве за обучение на этом факультете придется заплатить около 30 000 гривен.

Не смотря на стремительное развитие сферы IT-технологий, компьютерные науки поступаются в цене экономическим и юридическим специальностям - стоимость обучения на бакалаврате достигает 33 430 гривен.

Инфографика: Константин Семенов ​

Журналистика сколько уже лет "не сдает" своих позиций и остается востребованной среди украинских абитуриентов. Стоимость обучения в столице - 45 370 гривен, а в регионах цена опускается до 18 261 гривне.

В этом году не всем абитуриентам удалось поступить на бесплатную форму обучения. Ранее Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы госзаказа на прием в вузы в 2018 году.