Высшее образование: сколько стоит обучение в украинских вузах (инфографика) [ Редактировать ]
До нового учебного года остался всего месяц. Украинские абитуриенты пережили сдачу ВНО, вступительную кампанию и даже узнали, кому в 2018 году удалось поступить на бюджет и сэкономить родительские деньги.
Разумеется, всем юным украинцам бюджетных мест не хватит и придется выложить круглую сумму, чтобы получить заветную "корочку" об окончании престижного вуза.
Но о каких суммах в этом году идет речь? Podrobnosti.ua разбирались в этом вопросе.
Чтобы узнать стоимость обучения на разных факультетах, мы взяли за основу самые популярные вузы Украины - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени Василия Каразина, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
Как мы видим, самые высокие цены в Киеве - в престижном вузе имени Тараса Шевченко за экономическую или юридическую специальность придется выложить 52 530 гривен, в то время, как в Харькове, Львове или Одессе эта сумма почти втрое меньше.
Инфографика: Константин Семенов
Такие науки, как химия, биология и физика остаются в Украине менее востребованными, такая же ситуация и в области социальных наук. А вот иностранная филология среди абитуриентов остается популярной - в Киеве за обучение на этом факультете придется заплатить около 30 000 гривен.
Не смотря на стремительное развитие сферы IT-технологий, компьютерные науки поступаются в цене экономическим и юридическим специальностям - стоимость обучения на бакалаврате достигает 33 430 гривен.
Инфографика: Константин Семенов
Журналистика сколько уже лет "не сдает" своих позиций и остается востребованной среди украинских абитуриентов. Стоимость обучения в столице - 45 370 гривен, а в регионах цена опускается до 18 261 гривне.
В этом году не всем абитуриентам удалось поступить на бесплатную форму обучения. Ранее Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы госзаказа на прием в вузы в 2018 году.
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