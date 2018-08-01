На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Між тим, на фронті - минулої доби було поранено українського військового. Проросійські найманці 35 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Більшість з них на Донецькому напрямку.
Там ворог гатив з гранатометів різних систем та іншого піхотного озброєння - в районі Опитного, Водяного, Марїнки та Авдіївки. Захисники Павлополя тричі опинялися під ворожим обстрілом.
Ще чотири рази - бойовики гатили в бік оборонців Пісків. На Луганщині найгарячіше було в районі Світлодарська, Луганського та Зайцевого.
"Вночі ворог відкривав вогонь з гранатометів по захисниках Кримського, а близько 01.00, упродовж години застосував стрілецьку зброю в бік оборонців Майорська. Незважаючи на ці вогневі провокації, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під повним контролем українських військових, втрат серед українських військових від початку поточної доби немає", - говорить Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України.
по теме
Італійці вербували людей для війни на Донбасі
Італійські карабінери викрили організацію, яка займалася вербуванням і відправкою проросійських найманців на Донбас
На Донбассе активизировались вражеские разведгруппы
Боевики попытались пройти незамеченными, цель диверсантов - не штурм, они пробираются в тыл, чтобы заминировать территорию радиоуправляемыми минами
Війна на Донбасі: поблизу Троїцького активізувалися ворожі диверсанти
Піхотинці засікли підхід диверсійної ворожої групи з п'яти бойовиків майже за кілометр і відкинули їх назад - метою таких груп є встановлення радіокерованих мін
На Донбасі від куль бойовиків постраждав військовий
Окупанти поранили одного нашого бійця - він зараз у військовому мобільному шпиталі
На Донбассе военный историк рассказал об экзамене для нации
На передовой потери. Двое наших военных погибли и еще двое ранены в результате боя в районе Крымского. Боевики атаковали армейцев, чтобы выбить их с позиций, но получили отпор