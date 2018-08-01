Ще чотири рази бойовики гатили в бік оборонців Пісків

Між тим, на фронті - минулої доби було поранено українського військового. Проросійські найманці 35 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Більшість з них на Донецькому напрямку.

Там ворог гатив з гранатометів різних систем та іншого піхотного озброєння - в районі Опитного, Водяного, Марїнки та Авдіївки. Захисники Павлополя тричі опинялися під ворожим обстрілом.

Ще чотири рази - бойовики гатили в бік оборонців Пісків. На Луганщині найгарячіше було в районі Світлодарська, Луганського та Зайцевого.

"Вночі ворог відкривав вогонь з гранатометів по захисниках Кримського, а близько 01.00, упродовж години застосував стрілецьку зброю в бік оборонців Майорська. Незважаючи на ці вогневі провокації, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під повним контролем українських військових, втрат серед українських військових від початку поточної доби немає", - говорить Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України.