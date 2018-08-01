У Швеції грабіжники викрали королівські регалії ХVII століття. Корони Карла ІХ та його дружини Крістіни, прикрашені перлами та дорогоцінним камінням, а також державу - винесли із собору в місті Стренгнес.

У цей час собор був відкритий для публіки, там проходив ярмарок. За словами очевидців, із собору вибігали двоє підозрілих чоловіків. Востаннє злодіїв бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Меларен. Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію.