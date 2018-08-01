У Швеції викрали корону та державу монарха [ Редактировать ]
У Швеції грабіжники викрали королівські регалії ХVII століття. Корони Карла ІХ та його дружини Крістіни, прикрашені перлами та дорогоцінним камінням, а також державу - винесли із собору в місті Стренгнес.
У цей час собор був відкритий для публіки, там проходив ярмарок. За словами очевидців, із собору вибігали двоє підозрілих чоловіків. Востаннє злодіїв бачили, коли вони сідали у моторний човен на озері Меларен. Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію.
по теме
Народного депутата ограбили на ночной дороге
Народный депутат Верховной рады Украины Наталья Веселова была обворована на дороге в Полтавской области
Туристы обворовали крематорий Освенцима
Туристов украли кирпичи из стен крематория бывшего нацистского лагеря Освенцим
Познакомились на остановке: в Днепре ухажер жестоко изнасиловал девушку (видео)
В Днепре 35-летний мужчина предложил 17-летней девушке провести ее домой, изнасиловал и ограбил
Под Сумами парень забил до смерти пенсионера за "мобилку"
В Сумской области 19-летний парень избил до разрыва поджелудочной железы 79-летнего пенсионера и забрал его мобильный телефон
Под Чернобылем сталкеры жестко изнасиловали иностранку
В районе ЧАЭС двое мужчин привязали к дереву и изнасиловали 24-летнюю туристку, которой пообещали показать зону отчуждения