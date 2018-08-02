Американские прокуроры арестовали украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса, сообщает Reuters.

Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста - все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки "Fin7", известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены "Fin7" взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

"Трое задержанных сегодня граждан Украины были частью хакерской группировки, атаковавшей американские компании и граждан, воруя ценную клиентскую информацию, включая данные кредитных карт, и продавая их в теневом сегменте интернета", - приводятся в сообщении слова представителя американского Минюста.

Ранее сайт избиркома в США подвергся хакерской атаке из Украины.