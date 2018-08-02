Роковое лечение: женщина скончалась в кресле стоматолога [ Редактировать ]
В Киеве во время приема у врача-стоматолога умерла женщина.
Об этом говорится в сообщении на странице "Киев. Оперативный" в социальной сети Facebook.
"Несчастный случай произошел сегодня около 11:00 на улице Воздвиженской, 16А: в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения", - говорится в нем.
По предварительной информации причиной смерти стала реакция на анестезию.
На месте работают правоохранители.
Ранее мы рассказывали, что под Днепром женщина не смогла пережить жару.
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