В Киеве во время приема у врача-стоматолога умерла женщина.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев. Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Несчастный случай произошел сегодня около 11:00 на улице Воздвиженской, 16А: в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения", - говорится в нем.

По предварительной информации причиной смерти стала реакция на анестезию.

На месте работают правоохранители.

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