У Харкові жінки-парашутистки встановили світовий рекорд. У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику фігуру і двічі її перебудували, показавши три візерунки. На аеродромі під Харковом зібралися парашутистки з 19 країн Європи.

У небо їх піднімали три літаки, на висоті п'ять тисяч метрів жінки відділялися, і за півтори хвилини вільного падіння, встигли зібратися в фігуру, а потім ще й двічі перелаштуватися в повітрі. Встановлення рекорду світу підтвердила міжнародна колегія суддів. Та спортсменки на цьому не планують зупинятися і будуть на аеродромі до кінця тижня тренуватимуться, щоб перевершити себе і зібрати фігуру вже з 64-х людей.

"Дівчата стрибали з трьох різних літаків, формували в небі фігуру, з землі Ліза їм допомагала, координувала, і таким чином їм вдалося встановити світовий рекорд. Найскладніше - це перший стрибок, і зробити першу формацію. Вони піднімалися на висоту 5 тисяч метрів і були 18 секунд у вільному падінні", - розповідає Леслі Гейл, парашутистка.