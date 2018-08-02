Каплин требует созвать внеочередную сессию парламента для обсуждения выхода из кризиса [ Редактировать ]
Сегодня на межбанке доллар продавали уже по 27 гривен. А уже к концу сентября "он" может подорожать до... 35 гривен. И дальше - больше. Такой прогноз озвучил нардеп Сергей Каплин. Он уверен, что падение гривни резко ускорится, если МВФ откажется сотрудничать с Украиной.
По его мнению, власть сейчас играет с курсом, пытаясь решить проблему нехватки денег на казначейском счете и перекрыть кассовый разрыв в бюджете в 14 миллиардов гривен. Вместо того чтобы повышать соцстандарты в ответ на растущую инфляцию. Поэтому нардеп подал проект постановления о повышении социальных выплат. Каплин требует созвать внеочередную сессию парламента, чтобы вместе с Президентом и Кабмином обсудить пути выхода из кризиса.
"Я хочу, щоб всі сьогодні чітко знали: країна знаходиться у кроці до дефолту. Той бюджет, який був прийнятий коаліцією абсолютно неадекватний. Ті стрічки, які там були передбачені мали наповнити бюджет сьогодні - не спрацювали. Саме через це, сьогодні відбувається затримка пенсій. У пенсійному фонді, у держбюджеті великий касовий розрив. На сьогоднішній день у обсязі 14 млн гривень. Це означає, що проблеми з пенсіонерами можуть продовжитися і далі", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. главы комитета по социальным вопросам.
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