2 августа в одном из сел Жовковского района Львовской области 13-летние дети употребляли алкоголь во время празднования дня рождения. После этого им стало плохо и их срочно отвезли в реанимацию.

У подростков диагностировали алкогольное отравление, информирует пресс-служба Нацполиции Львовской области в Facebook.

Полиция намерена привлечь родителей к административной ответственности из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

Тем временем в Киеве за несколько дней шаурмой отравились не менее 70 человек, в том числе 10 детей.