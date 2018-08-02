Отравление алкоголем под Львовом: детей увезли в реанимацию [ Редактировать ]
2 августа в одном из сел Жовковского района Львовской области 13-летние дети употребляли алкоголь во время празднования дня рождения. После этого им стало плохо и их срочно отвезли в реанимацию.
У подростков диагностировали алкогольное отравление, информирует пресс-служба Нацполиции Львовской области в Facebook.
Полиция намерена привлечь родителей к административной ответственности из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
Тем временем в Киеве за несколько дней шаурмой отравились не менее 70 человек, в том числе 10 детей.
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