Футбольный клуб "Мариуполь" в напряженном матче одолел шведский "Юргорден" и продолжил борьбу за участие в групповом раунде Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

В основное время ответного матча, который прошел в Одессе, был зафиксирован счет 1:1. В составе украинской команды мяч забил Александр Пихаленок (63-я минута), у шведов отличился Алиу Баджи (77-я минута). В экстратайме голом с пенальти отличился Руслан Фомин (97-я минута).

В третьем квалификационном раунде футболистам с берега Азовского моря будет противостоять французский "Бордо".

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