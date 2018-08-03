Почти у 50 тысяч человек в 2018 году диагностировали острую кишечную инфекцию

За шесть месяцев 2018 года 3046 украинцев заболели сальмонелезными инфекциями, об это сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Почти у 50 тысяч человек диагностировали острую кишечную инфекцию.

Руководительница Минздрава также рассказала о вреде фаст-фуда для здоровья украинцев в жаркое время года.

"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза", пояснила Супрун.

Руководитель Минздрава посоветовала воздержаться от покупки уличной еды, если есть сомнения в ее качестве.

Напомним, в Киеве люди массово отравились шаурмой. К врачам обратились уже 83 человека.