Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от фаст-фуда [ Редактировать ]
За шесть месяцев 2018 года 3046 украинцев заболели сальмонелезными инфекциями, об это сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Почти у 50 тысяч человек диагностировали острую кишечную инфекцию.
Руководительница Минздрава также рассказала о вреде фаст-фуда для здоровья украинцев в жаркое время года.
"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза", пояснила Супрун.
Руководитель Минздрава посоветовала воздержаться от покупки уличной еды, если есть сомнения в ее качестве.
Напомним, в Киеве люди массово отравились шаурмой. К врачам обратились уже 83 человека.
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